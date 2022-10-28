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Трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ - Гайдай

Алена МазуренкоПятница, 28 октября 2022, 20:23
Трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ - Гайдай
скриншот deepstatemap

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ, но призвал дождаться информации от Генштаба.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Пока что мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ.

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Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно, продвижение есть, небольшое, но есть".

Детали: Гайдай призвал людей сохранять информационную тишину и ждать сообщения от Генштаба.

Он надеется, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фото и видеоматериалами с деоккупированных районов Луганщины.

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Позже представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль.

Череватый добавил, что сейчас там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже.

Что предшествовало: 27 октября Сергей Гайдай заявил, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

Темы: Луганская областьдеоккупация
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