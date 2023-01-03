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Зеленский об уничтожении "Альтаира" в Дружковке: Это очередное признание государства-террориста

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 21:48
Зеленский об уничтожении Альтаира в Дружковке: Это очередное признание государства-террориста

Президент Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российскими оккупантами ледовой арены "Альтаир" в Дружковке Донецкой области, которую использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи.

Источник: видеообращение Зеленского 3 января 

Прямая речь: "Российские террористы разрушили ледовую арену в Дружковке Донецкой области. Ракетой.

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Эта ледовая арена - "Альтаир" - начала работать еще до войны, когда до прихода России Донбасс имел нормальную жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Происходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни...

В прошлом году ее использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи.

Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке - это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и мы должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор с Донбасса и других земель Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Дружковка во второй день 2023 года подверглась трем ударам. В результате разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.
  • В "Альтаир" попали ракетой Х-55. 
  • "Альтаир" был домашней площадкой хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. 
  • Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была любимым местом отдыха горожан и гостей Дружковки.
  • ХК "Донбасс отмечает: "Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта "Дружба" в Донецке, "Mariupol Ice Center", а теперь "Альтаир".

Темы: ЗеленскийДонецкая областьобстрелоккупация
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