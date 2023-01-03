Зеленский об уничтожении "Альтаира" в Дружковке: Это очередное признание государства-террориста

Президент Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российскими оккупантами ледовой арены "Альтаир" в Дружковке Донецкой области, которую использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи.

Источник: видеообращение Зеленского 3 января

Прямая речь: "Российские террористы разрушили ледовую арену в Дружковке Донецкой области. Ракетой.

Эта ледовая арена - "Альтаир" - начала работать еще до войны, когда до прихода России Донбасс имел нормальную жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Происходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни...

В прошлом году ее использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи.

Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке - это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и мы должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор с Донбасса и других земель Украины".

Напомним:

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