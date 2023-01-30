Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка

В течение 29 января Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник за прошедшие сутки нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых – по Харькову, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

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Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Раздоловка, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино, Писаревка и Запселье – Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огирцево, Волчанск, Бударки и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Зеленый Гай, Вишневое на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполовка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Раздоловка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении под обстрел россиян попали Богоявленка, Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности – Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 радиолокационных станции, склад боеприпасов и один другой важный объект противника.