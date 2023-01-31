Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в районах 13 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Осуществил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи.

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"Отмечается неверие личного состава подразделений Российской Федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий", – отмечают в штабе.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Спирное, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клищеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, вызывающие потери среди гражданского населения и разрушение частной собственности.

Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечья, Борисовка, Нескучное, Старица, Огирцево, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполовка, Диброва, Ямполь и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. Всего более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Велетенское и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.