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Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в производстве электроэнергии в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 09:46
Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в производстве электроэнергии в ЕС
Фото pixabay.com

Ветровые и солнечные источники энергии выработали рекордные 22% электроэнергии в Евросоюзе в 2022 году, впервые обогнав ископаемый газ и снова опередив уголь.

Об этом свидетельствует исследование энергетического аналитического центра Ember, сообщает "Европейская правда".

Опубликованный 31 января "Европейский обзор электроэнергии 2022" Ember показывает, что возобновляемые источники энергии все больше доминируют на рынке электроэнергии ЕС. Солнечная генерация выросла на рекордные 39 тераватт-часов в 2022 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

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Согласно отчету, ветровые и солнечные источники произвели 22% электроэнергии в ЕС, тогда как ископаемый газ – 20%, а уголь – 16%.

Такой рост возобновляемой энергетики помог Евросоюзу преодолеть беспрецедентный дефицит гидро- и атомной генерации, вызванный суховеями и техническим обслуживанием.

Влияние дефицита также было ограничено меньшим спросом на электроэнергию. В последнем квартале 2022 года он упал на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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"Мы наблюдаем значительное ускорение темпов развития возобновляемой энергетики. Очевидно, что европейские граждане хотят пользоваться дешевой, чистой энергией. Это свидетельствует о том, что наша цель достичь 45% возобновляемых источников энергии к 2030 году является амбициозной, но вполне выполнимой", – прокомментировал руководитель климатической службы ЕС Франс Тиммерманс.

Как сообщалось в октябре, ЕС сэкономил 11 млрд евро импорта газа благодаря энергии солнца и ветра.

Темы: ЕСэлектроэнергиягаз
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