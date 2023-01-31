Правительство Британии: Отправлять британские истребители Украине непрактично

Представитель британского правительства заявил, что отправлять британские истребители Украине сейчас было бы непрактично.

Его цитирует издание Evening Standard, пишет "Европейская правда".

"Британские истребители Typhoon и F-35 являются чрезвычайно сложными и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими. Учитывая это, мы считаем, что отправка этих самолетов в Украину является непрактичной", - сказал представитель.

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"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не возражает ли правительство против того, чтобы другие союзники присылали менее современные самолеты, спикер сказал: "Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками то, что, по нашему мнению, является правильным подходом. Мы только что отправили наши танки Challenger и движемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро".

Ранее в Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

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В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.