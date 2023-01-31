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Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 17:18

Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar и поможет с обучением украинских военных.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом после встречи с министром обороны Украины в Париже объявил его французский коллега Себастьен Лекорню.

По его словам, Франция предоставит еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, 150 французских специалистов отправятся в Польшу и там будут помогать обучать украинских военных - ориентировочно 600 в месяц. 

На уточняющие вопросы журналистов Себастьен Лекорню сказал, что за все время Франция передала Украине 18 таких САУ, из них одна уже в нерабочем состоянии, а остальные 17 нуждаются в плановом техническом обслуживании. 

По поводу обучения военных, речь идет о подготовке специалистов для различных систем, в том числе и ЗРК Crotale.

Напомним, Дания анонсировала передачу Украине всех 19 гаубиц Caesar, которые заказывала для себя у Франции. 

Темы: Францияоружие
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