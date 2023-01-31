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Франция поможет Украине приобрести радары ПВО GM 200

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 17:57

Франция поможет Украине приобрести радары для противовоздушной обороны GM 200.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на совместном брифинге с министром обороны Украины во время его визита в Париж.

Лекорню отметил, что Алексей Резников в декабре рассказал ему о потребности Украины в таких радарах. По его словам, уже на следующий день должны подписать соглашение о приобретении этих радаров за средства из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.

Он также добавил, что Франция координируется с союзниками, чтобы обеспечить Украине всегда достаточное количество ракет к переданным ЗРК Crotale.

Кроме того, Себастьен Лекорню сообщил, что Франция готова передать Украине еще 12 САУ Caesar, а также поможет с подготовкой украинских военных на территории Польши.

Темы: ФранцияПВОоружиепомощь Украине
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