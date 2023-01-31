Франция поможет Украине приобрести радары ПВО GM 200

Франция поможет Украине приобрести радары для противовоздушной обороны GM 200.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на совместном брифинге с министром обороны Украины во время его визита в Париж.

Лекорню отметил, что Алексей Резников в декабре рассказал ему о потребности Украины в таких радарах. По его словам, уже на следующий день должны подписать соглашение о приобретении этих радаров за средства из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.

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Он также добавил, что Франция координируется с союзниками, чтобы обеспечить Украине всегда достаточное количество ракет к переданным ЗРК Crotale.

Кроме того, Себастьен Лекорню сообщил, что Франция готова передать Украине еще 12 САУ Caesar, а также поможет с подготовкой украинских военных на территории Польши.