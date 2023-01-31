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МИД Украины призвал HRW давить на Россию после противоречивого отчета о противопехотных минах

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 18:33

В министерстве иностранных дел заявили, что Украина приняла к сведению последний отчет международной организации Human Rights Watch, где утверждается, что украинские военные применяли запрещенные противопехотные мины, от которых пострадали гражданские.

Об этом говорится в заявлении МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Украина "в полной мере выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне совершения российскими оккупантами военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида украинского народа".

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Среди таких обязательств в МИД вспомнили и Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, участницей которой является Украина, и отметили, что полномасштабная российская агрессия подчеркнула важность "универсализации этих многосторонних механизмов в сфере разоружения и контроля над вооружениями".

"Ожидаем, что HRW совместно с ее международными партнерами из неправительственных организаций и всем мировым сообществом активизирует усилия на этом направлении, в частности осуществляя давление на РФ с целью немедленного прекращения преступной войны против Украины с использованием ею всего спектра негуманного оружия и возвращения России в международное правовое поле", - говорится в заявлении.

Также там подчеркнули готовность к взаимодействию с международными неправительственными организациями вроде Human Rights Watch и добавили, что рассчитывают на ее содействие в сфере противоминной деятельности.

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Ранее во вторник HRW опубликовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные могли применить ракеты с противопехотными минами ("лепестками") в районе города Изюм Харьковской области, в результате чего ранения получили около 50 человек.

Также в организации заявили, что обратились за комментарием в министерства обороны и иностранных дел, а также Офис президента. В Минобороны заявили, что до завершения войны не будут комментировать виды вооружений, которые применяются.

Отчет HRW раскритиковали украинские правозащитники, заявив, что вред от его публикации превышает общественный интерес обнародованной там информации - он вредит репутации Украины тогда, когда она нуждается в вооружении из стран Запада.

А украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратил внимание, что в отчете территория Крыма была обозначена как не принадлежащая Украине (впоследствии в HRW извинились и пообещали откорректировать карту).

Темы: МИДРосcия
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