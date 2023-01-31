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Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 22:44

Польша стремится сократить срок обучения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2 до пяти недель - вдвое меньше стандартного.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

"Если мы интенсифицируем подготовку, (увеличив количество) инструкторов, (оптимизируем) наше время и наши выходные, мы сможем подготовить целый экипаж за пять недель", - сказал агентству майор Мацей Банашинский, командир польского учебного центра Leopard.

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По его словам, польские инструкторы будут проводить учебные курсы для экипажей танков и для водителей. "Кроме того, сейчас мы проводим курсы для механиков по вооружению, шасси и оборудованию, которое сопровождает Leopard", - добавил польский майор.

Варшава официально не подтверждала, где именно украинские военные будут проходить обучение в Польше, но опрошенные Reuters эксперты сходятся на том, что это может быть село Свентошув на западе Польши. Дело в том, что в Сьвентошуве расположен один из трех европейских учебных центров Leopard, два других - в Германии и Швейцарии.

В центре одновременно могут проходить подготовку 14 экипажей по четыре человека в каждом. Стандартный срок обучения управления Leopard 2 составляет десять недель.

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Напомним, Польша одной из первых объявила о готовности передать Украине одну роту Leopard, то есть 14 единиц. А 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.

Темы: танкипомощь УкраинеПольшавойна
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