Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель

Польша стремится сократить срок обучения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2 до пяти недель - вдвое меньше стандартного.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

"Если мы интенсифицируем подготовку, (увеличив количество) инструкторов, (оптимизируем) наше время и наши выходные, мы сможем подготовить целый экипаж за пять недель", - сказал агентству майор Мацей Банашинский, командир польского учебного центра Leopard.

По его словам, польские инструкторы будут проводить учебные курсы для экипажей танков и для водителей. "Кроме того, сейчас мы проводим курсы для механиков по вооружению, шасси и оборудованию, которое сопровождает Leopard", - добавил польский майор.

Варшава официально не подтверждала, где именно украинские военные будут проходить обучение в Польше, но опрошенные Reuters эксперты сходятся на том, что это может быть село Свентошув на западе Польши. Дело в том, что в Сьвентошуве расположен один из трех европейских учебных центров Leopard, два других - в Германии и Швейцарии.

В центре одновременно могут проходить подготовку 14 экипажей по четыре человека в каждом. Стандартный срок обучения управления Leopard 2 составляет десять недель.

Напомним, Польша одной из первых объявила о готовности передать Украине одну роту Leopard, то есть 14 единиц. А 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

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Во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.