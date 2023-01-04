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Для защиты от недорогих беспилотников Украина использует гораздо более дорогие ракеты – СМИ

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 03:48
Для защиты от недорогих беспилотников Украина использует гораздо более дорогие ракеты – СМИ
Иранский дрон "Герань-2", фото Associated Press

Чтобы эффективно противодействовать российским беспилотникам, украинские военные используют ракеты, которые значительно дороже самих беспилотников.

Источник: The New York Times

Детали: NYT пишет, что ранее украинские силы использовали зенитные установки и стрелковое оружие для сбивания некоторых беспилотников. Однако, поскольку россияне начали осуществлять атаки ночью, они также полагаются на ракеты, которые выпускают с боевых самолетов и земли. В частности, официальные лица подтверждали, что Украина неоднократно применяла ракеты класса "земля-воздух", известные как NASAMS.

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По словам экспертов, которых цитирует издание, беспилотники "Шахед-136" относительно дешевые, в то время как комплекс вооружения, который используется для их уничтожения, стоит гораздо дороже.

Отмечается, что руководитель украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артем Старосек подсчитал, что использование ракеты для сбивания беспилотника стоит в 7 раз дороже, чем его запуск. Производство иранских беспилотников может стоить $20 тыс., тогда как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", которые использует Украина, может составлять от $140 тыс. для советских "С-300" до $500 тыс. для NASAMS.

Несмотря на это, отметили в компании, расходы на сбивание беспилотников нужно рассматривать в контексте потенциальных потерь, поскольку сбить беспилотник стоит гораздо меньше, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. А еще важен человеческий фактор - нет жертв.

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В докладе от 7 ноября компания сообщила, что 82% беспилотников были сбиты, но с тех пор, пишет издание, эта цифра увеличилась.

Темы: ШахедРосcиявойна
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