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В Севастополе прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 06:55
СЕВАСТОПОЛЬ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY.COM

В оккупированном Севастополе ночью 4 января прогремели взрывы.

Источники: российское отделение "Радио Свободы" в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: "Радио Свобода" сообщило о взрывах в Севастополе возле аэропорта Бельбек.

По информации Андрющенко, в городе как минимум дважды сработали системы противовоздушной обороны.

Обновление: Позже так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что "системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека".

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Темы: Севастопольвзрыв
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