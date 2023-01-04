В Севастополе прогремели взрывы – СМИ
Среда, 4 января 2023, 05:55
В оккупированном Севастополе ночью 4 января прогремели взрывы.
Источники: российское отделение "Радио Свободы" в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Детали: "Радио Свобода" сообщило о взрывах в Севастополе возле аэропорта Бельбек.
Реклама:
По информации Андрющенко, в городе как минимум дважды сработали системы противовоздушной обороны.
Обновление: Позже так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что "системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека".