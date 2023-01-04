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Оккупанты Крыма заявили, что сбили два беспилотника в районе Бельбека

Елена РощинаСреда, 4 января 2023, 08:25
Аэропорт Бельбек на карте

Оккупационные власти Севастополя в Крыму заявили, что утром 4 января над морем вблизи аэродрома "Бельбек" были сбиты два беспилотных летательных аппарата. 

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь: "Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме".

Этому предшествовало: "Радио Свобода" сообщило о взрывах в Севастополе возле аэропорта Бельбек в ночь на 4 января.

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Темы: КрымСевастопольвойнабеспилотники
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