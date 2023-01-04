Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 07:19
РСЗО Вооруженных сил Украины, фото из Facebook Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение оккупантов в районах четырех населенных пунктов Запорожской области, враг потерял до 260 человек убитыми и ранеными.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожено 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники различного типа, поражено 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидировано и ранено до 260 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации".

Что этому предшествовало: 3 января Генштаб подтвердил потери россиян возле села Чулаковка Херсонской области, которые составили около 500 военных убитыми и ранеными.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силыЗапорожская областьоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ISW вычислили, как быстро Россия использует иранские дроны

Бахмут разрушен более чем на 60 процентов – Кириленко

Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры

фото, видеоРасследователи установили 4 россиян, которые запускают "Шахеды" по Украине

"Батькивщина" и "Слуга народа" опубликовали позицию относительно мандатов ОПЗЖ

Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка
Как утонула Москва, как освободили Змеиный и как обороняли "Азовсталь". Главные реконструкции 2022 года
Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ
Последние новости
07:32
Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
07:15
Силы обороны более 20 раз ударили по районам сосредоточения врага – сводка
06:53
Австралия закупает морские ракеты и системы HIMARS на $684 млн
05:54
Оккупанты в Крыму говорят, что их ПВО сбила дроны со взрывчаткой
04:57
обновлено от 00:21Палата представителей США перенесла выборы спикера
04:33
В ISW вычислили, как быстро Россия использует иранские дроны
03:34
Норвегия передала Украине 10 тысяч артснарядов
02:37
Бахмут разрушен более чем на 60 процентов – Кириленко
01:47
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
00:41
Оккупанты заявляют о взрывах и работе ПВО в Мелитополе
Все новости...