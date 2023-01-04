Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб
Среда, 4 января 2023, 06:19
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение оккупантов в районах четырех населенных пунктов Запорожской области, враг потерял до 260 человек убитыми и ранеными.
Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожено 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники различного типа, поражено 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидировано и ранено до 260 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации".
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Что этому предшествовало: 3 января Генштаб подтвердил потери россиян возле села Чулаковка Херсонской области, которые составили около 500 военных убитыми и ранеными.