Возле Чулаковки оккупанты потеряли 500 человек погибшими и ранеными – Генштаб
Вторник, 3 января 2023, 06:45
Силы обороны нанесли удар по противнику возле села Чулаковка Херсонской области, потери врага составили около 500 человек ранеными и погибшими.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими".
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Детали: В Генштабе также сообщили, что 1 января подразделениями Сил обороны осуществлено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Потери врага пока уточняются.
Что этому предшествовало:
- В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов.
- Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери.
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