Возле Чулаковки оккупанты потеряли 500 человек погибшими и ранеными – Генштаб

Силы обороны нанесли удар по противнику возле села Чулаковка Херсонской области, потери врага составили около 500 человек ранеными и погибшими.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими".

Детали: В Генштабе также сообщили, что 1 января подразделениями Сил обороны осуществлено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Потери врага пока уточняются.

Что этому предшествовало: