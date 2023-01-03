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Возле Чулаковки оккупанты потеряли 500 человек погибшими и ранеными – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 07:45
Бойцы ВСУ, фото из Facebook Генштаба

Силы обороны нанесли удар по противнику возле села Чулаковка Херсонской области, потери врага составили около 500 человек ранеными и погибшими.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими".

Детали: В Генштабе также сообщили, что 1 января подразделениями Сил обороны осуществлено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Потери врага пока уточняются.

Что этому предшествовало:

  • В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов.
  • Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери.

Темы: Херсонская областьВооруженные силыоккупация
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