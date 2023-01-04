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В ВСУ заявили, что будут сбивать "Шахеды" из всего, что есть, хоть это и дорого

Елена РощинаСреда, 4 января 2023, 14:59

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают неуместными упреки в том, что украинские защитники сбивают российские дроны иранского производства куда более дорогими ракетами к западным системам противовоздушной обороны, ведь речь идет о жизни людей и сохранении объектов жизнеобеспечения. 

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если есть угроза жизни – вы, наверное, все потратите, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь некорректно сравнивать. Я видел это в западной прессе, не впервые уже. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах есть колонка для российских пропагандистов, чтобы они там высказывали свое мнение. Это и в США, и в Европе есть СМИ, которые публикуют иногда вещи, которые несут в себе противоречия.

Понятно, что ракеты, которые используются сегодня, и NASAMS, и IRIS-T, – это дорогие ракеты. Patriot (которых ждет Украина – ред) – вообще до 4 миллионов ракета. 

Будем ли мы их применять, будем ли поднимать истребительную авиацию, чтобы сбивать "Шахеды"? Это чрезвычайно дорого. Будем". 

Детали: Так представитель Воздушных сил ВСУ отреагировал, в частности, на статью издания The New York Times о том, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами.

Игнат отметил, что Израиль также сбивает дешевые ракеты и снаряды, которые по нему запускают, выстрелами ПВО, которые значительно дороже их.

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Для Украины речь идет о жизни, о сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе, подчеркнул он.

Прямая речь: "Шахед" – это до 40 килограммов взрывчатого вещества. Если оно попадает в объект критической инфраструктуры, в самое сердце – возникает пожар, гибнут люди. Давайте считать, сколько ущерба может нанести дрон и сколько стоит тогда зенитная ракета, по которой выпускают (ракеты в западные силы ПВО – ред.). Это совсем некорректное сравнение".

Этому предшествовало: 1 января Юрий Игнат рассказал, что в новогоднюю ночь украинские военные "едва успевали перезаряжать" NASAMS, "как из артиллерии ими лупили".

Позже "The New York Times" написало, что из-за ночных атак РФ украинцы стали выпускать по дронам дорогие ракеты NASAMS, тогда как ранее использовали зенитные установки и стрелковое оружие для сбивания некоторых беспилотников. 

Темы: Воздушные силы ВСУШахедоружиеПВО
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