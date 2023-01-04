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Российские солдаты используют тела убитых товарищей как щит – разведка

Евгений КизиловСреда, 4 января 2023, 17:05
кирилл буданов, фото ABC News

На Донбассе уже скопились горы тел российских солдат, и когда войска РФ идут в атаку, они используют эти кучи в качестве прикрытия.

Источник: глава Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов в интервью ABC News

Детали: В конце декабря Буданов побывал в Бахмуте Донецкой области, где сейчас идут самые жестокие бои. То, что он увидел, шокировало его.

Прямая речь: "Солдаты показали мне участок, где нагромождены трупы, как в кино... Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они навалены на другие тела, как импровизированные стены, и когда российские войска наступают на этом поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит...

Но это не работает. Там фактически поля мертвых тел".

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Темы: войнаРосcияразведкаБахмут
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