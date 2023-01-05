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Бахмут разрушен более чем на 60 процентов – Кириленко

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 01:37
Бахмут разрушен более чем на 60 процентов – Кириленко
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Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60 процентов разрушен, а в среду из-за вражеского обстрела в городе погибли две женщины.

Источник: Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "...Враг отброшен на свои прежние позиции, то есть за пределы города...

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Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться.

Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен.

И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января - ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица - две женщины - погибли".

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Напомним: Оккупанты 4 января ударили по частному сектору в городе Курахово Донецкой области.

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Темы: БахмутвойнаобстрелДонецкая область
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