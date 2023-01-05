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Путин заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий для диалога

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 13:29
Путин заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий для диалога
Эрдоган и Путин на встрече в сентябре 2022 года. Фото AFP via Getty Images

В четверг президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".

Об этом заявили в Кремле по итогам разговора Эрдогана и Путина, пишет "Европейская правда".

У Путина отметили, что он говорил о "деструктивной роли Запада", который "накачивает Украину вооружениями". 

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При этом Путин якобы снова "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" - при условии, что власть в Киеве выполнит "известные требования", которые неоднократно озвучивались, и будет учитывать "новые территориальные реалии".

Кроме того, по словам Кремля, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставки продовольствия и удобрений из России.

"Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, который предусматривает устранение всех барьеров для российского экспорта", - говорится в сообщении Кремля.

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Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

Напомним, во вторник советник турецкого президента Ибрагим Калин анонсировал телефонные разговоры Эрдогана с президентами Украины и России.

Состоялся ли разговор с Владимиром Зеленским, пока не сообщалось.

Темы: ПутинЭрдоганвойна
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