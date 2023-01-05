Генерал Павлюк рассказал, почему врагу будет сложно продвинуться дальше белорусской границы

Украинские Силы обороны создали многоуровневую систему защиты на севере, что не позволит врагу пойти дальше белорусской границы.

Источник: командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Павлюка: "Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению: это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1 000 км, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонительных сооружений создана мощная система обороны, так просто пройти будет невозможно".

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Детали: Павлюк отметил, что враг не сможет преодолеть украинско-белорусскую границу, поскольку это "сплошные завалы и минные поля". "К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работу от снайперских групп до мобильных огневых групп", - сказал он, добавив "мы не планируем пропустить их дальше границы".

Предыстория:

В четверг 5 января Минобороны Беларуси заявило, что в страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России.