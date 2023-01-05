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Генерал Павлюк рассказал, почему врагу будет сложно продвинуться дальше белорусской границы

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 15:45
Генерал Павлюк рассказал, почему врагу будет сложно продвинуться дальше белорусской границы
Генерал Павлюк

Украинские Силы обороны создали многоуровневую систему защиты на севере, что не позволит врагу пойти дальше белорусской границы.

Источник: командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Павлюка: "Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению: это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1 000 км, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонительных сооружений создана мощная система обороны, так просто пройти будет невозможно".

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Детали: Павлюк отметил, что враг не сможет преодолеть украинско-белорусскую границу, поскольку это "сплошные завалы и минные поля". "К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работу от снайперских групп до мобильных огневых групп", - сказал он, добавив "мы не планируем пропустить их дальше границы".

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Темы: БеларусьРосcия
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