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"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 17:23
Лицемерие оставьте: в ОП отреагировали на перемирие Путина
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины. 

Источник: Подоляк в Twitter и в комментарии УП

Прямая речь: "РФ должна покинуть оккупированные территории –  только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".

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Детали: Подоляк также напомнил, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия, и уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

Дополнено. Прямая речь: "Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение дополнительной мобилизации, строительства масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки"

Больше деталей: Подоляк считает, что россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попробовать убедить европейцев, чтобы те начали давить на Украину. В частности, таким образом РФ добивается "немедленных переговоров, принятия российского ультиматума, новой линия разделения". 

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Подоляк также напомнил, что Россия атакует гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни: "Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ".

Предыстория:

  • 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Темы: Офис президентаперемириевойна
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