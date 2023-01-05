Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 18:23
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины. 

Источник: Подоляк в Twitter и в комментарии УП

Прямая речь: "РФ должна покинуть оккупированные территории –  только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".

Детали: Подоляк также напомнил, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия, и уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

Дополнено. Прямая речь: "Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение дополнительной мобилизации, строительства масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки"

Больше деталей: Подоляк считает, что россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попробовать убедить европейцев, чтобы те начали давить на Украину. В частности, таким образом РФ добивается "немедленных переговоров, принятия российского ультиматума, новой линия разделения". 

Подоляк также напомнил, что Россия атакует гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни: "Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Офис президентаперемириевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль

В СНБО сделали прогноз на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

видеоГеоргиевские ленты и печати с орлами: ГБР обыскало дом коллаборанта Сальдо

Ткаченко раскрыл детали получения разрешения ПЦУ на рождественскую службу в Лавре

документ, дополнено Служба Епифания в Лавре будет – заповедник заключил договор с ПЦУ

фотоЛукашенко наведался к войскам РФ в Беларуси: "Общее дело делаем"

Все новости...
Офис президента
Ермак оценил работу своего советника Арестовича
Россияне обстреляли село на Херсонщине: ранен ребенок
Среди оппозиционеров наибольший рейтинг имеет еще не созданная партия Притулы - социология ОП
Последние новости
18:24
Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль
18:17
картаВ оккупированном Мариуполе сработала ПВО – советник мэра
18:06
ЕС призывает власти Украины утвердить антикоррупционную программу
17:59
Украина получила все выделенные ОАЭ 2,5 тысячи генераторов
17:54
Россия вербует наемников на Балканах – Сопротивление
17:41
Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция
17:21
Эстонская разведка считает, что мобилизация в России после первой волны не прекращалась
17:19
В УЗ объяснили условия закупки рельсов во Франции: цена за тонну составит до 1000 евро
16:59
Кровь, пот и слезы – Михаил Дубинянский
16:57
В ОП дали оценку "путинскому перемирию": Убивают в спину, имитируя тишину
Все новости...