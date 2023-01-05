"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Источник: Подоляк в Twitter и в комментарии УП

Прямая речь: "РФ должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".

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Детали: Подоляк также напомнил, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия, и уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

Дополнено. Прямая речь: "Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение дополнительной мобилизации, строительства масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки"

Больше деталей: Подоляк считает, что россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попробовать убедить европейцев, чтобы те начали давить на Украину. В частности, таким образом РФ добивается "немедленных переговоров, принятия российского ультиматума, новой линия разделения".

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Подоляк также напомнил, что Россия атакует гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни: "Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ".

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