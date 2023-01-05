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Путин приказал прекратить огонь на время Рождества

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 16:14
Путин приказал прекратить огонь на время Рождества
Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое ссылается на сообщение Кремля

Дословно: "Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине".

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Что этому предшествовало:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".
  • 5 января глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, вдруг заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".

Темы: РосcияПутин
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