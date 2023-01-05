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Одностороннее прекращение огня со стороны России не должно восприниматься серьезно - Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 23:19

Одностороннее прекращение огня, объявленное Россией на Рождество, не может и не должно восприниматься всерьез.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Президент Зеленский предложил четкую Формулу мира из десяти шагов. Россия игнорирует ее, зато обстреляв Херсон накануне Рождества, нанеся массированных ракетных ударов и ударов с беспилотников на Новый год. Их нынешнее "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься серьезно", - говорится в сообщении.

В Государственном департаменте США считают, что Россия хочет использовать объявленное прекращение огня на Рождество для отдыха своих сил и перегруппировки.

Ранее президент США Джо Байден выразил скептицизм относительно прекращения огня, которое президент России Владимир Путин приказал ввести на время Рождества.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

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Темы: Кулеба ДмитрийперемириеМИД
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