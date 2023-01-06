Палата представителей США побила 100-летний рекорд провалов голосования за спикера

Республиканское большинство в Палате представителей США в четверг превзошло 100-летний "антирекорд" своих же однопартийцев, провалив 11 попыток избрания спикера. Голосование перенесли на пятницу.

Источник: Укринформ, CNN

Детали: Партийный лидер республиканцев Кевин Маккарти потерпел поражение в 11-м раунде голосования на выборах спикера Палаты представителей, поскольку более пяти республиканцев выступили против его кандидатуры.

Ровно 100 лет назад, в 1923-м, республиканское большинство также не смогло избрать спикера Палаты представителей с первого раза. Тогда им понадобилось девять раундов голосований, чтобы конгрессмен Фредерик Жиллетт был избран на эту должность.

Сейчас республиканцы, которые выдвинули главным кандидатом своего партийного лидера Кевина Маккарти, до сих пор не продемонстрировали единства. По результатам последних голосований, Маккарти каждый раз не хватало всего 17 голосов своих однопартийцев, ведь два десятка его соратников, которые представляют консерваторов и протрамповское крыло MAGA, категорически отказываются поддерживать его кандидатуру.

Для того, чтобы продемонстрировать, что Маккарти - не единственный претендент на высший пост в Палате представителей, его однопартийцы, которые не принадлежат партийному мейнстриму, выдвигают других кандидатов и голосуют за них.

Руководству Республиканской партии не помогли даже перерывы между голосованиями, чтобы договориться внутри собственной политической силы.

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Между тем демократы, которые с начала года находятся в меньшинстве в нижней палате, демонстрируют, что они не имеют никаких разногласий в своей позиции.

Они последовательно выдвигают на пост спикера своего партийного лидера Хакима Джеффриса и во время каждого голосования не потеряли еще ни одного голоса в его поддержку.

Президент США Джо Байден в этой связи выразил обеспокоенность, что процесс затягивается и отметил, что это создает, в том числе, негативный эффект для Соединенных Штатов на международной арене.

Обновлено. В четверг вечером законодатели проголосовали за перерыв до 12:00 пятницы (19-й по Киеву).

Ожидается, что до полудня пятницы республиканцы попытаются найти компромиссное решение внутри партии, чтобы наконец выбрать спикера и разблокировать работу Палаты представителей США.

Что было раньше: Во вторник лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования.

В среду лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера

Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов еще в первом туре, что стало первым с 1923 года случаем, когда кандидат не был назначен с первой попытки.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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