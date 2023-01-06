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США впервые дадут Украине ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением - СМИ

Евгений КизиловПятница, 6 января 2023, 11:20
ракета Sea Sparrow, фото Getty Images

Соединенные Штаты впервые предоставят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.

Источник: американское издание Politico

Детали: Ракеты входят в новый пакет военной помощи от США.

Сообщается, что такими ракетами можно стрелять с моря или суши для перехвата крылатых ракет или самолетов.

Несколько источников Politico рассказали, что украинские военные собираются запускать ракеты Sea Sparrow с ЗРК "Бук", которые остались в Украине еще с советских времен.

По информации издания, до этого момента Тайвань был единственной страной, которая использовала наземную версию ракет Sea Sparrow, в то время как США и союзники используют корабельный вариант.

Напомним: США предоставят Украине новый пакет помощи, который будет включать 50 БМП Bradley.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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