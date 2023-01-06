Зеленский о новой помощи США: Вовремя и сильно

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и всех американцев за новый мощный пакет военной помощи Украине.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Объявлено об очень мощном пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые мы получим бронированные машины Брэдли – это именно то, что надо. Новые пушки и снаряды, высокоточные новые ракеты, новые дроны – это вовремя и сильно.

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Я благодарю президента Байдена, всех конгрессменов и американцев, которые ценят свободу, которые знают, что свободу стоит защищать".

Детали: Зеленский отметил, что после его визита в США удалось вывести взаимодействие Сил обороны с партнерами на новый уровень, который "нам сейчас действительно нужен".

"Теперь у наших воинов будет еще больше снарядов техники оружия и оборонительных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство террорист наносит.

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Укрепление нашей противовоздушной обороны - это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас", - добавил президент.

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