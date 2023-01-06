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Зеленский о новой помощи США: Вовремя и сильно

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 января 2023, 20:44
Зеленский о новой помощи США: Вовремя и сильно
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и всех американцев за новый мощный пакет военной помощи Украине. 

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Объявлено об очень мощном пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые мы получим бронированные машины Брэдли – это именно то, что надо. Новые пушки и снаряды, высокоточные новые ракеты, новые дроны –  это вовремя и сильно.

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Я благодарю президента Байдена, всех конгрессменов и американцев, которые ценят свободу, которые знают, что свободу стоит защищать".

Детали: Зеленский отметил, что после его визита в США удалось вывести взаимодействие Сил обороны с партнерами на новый уровень, который "нам сейчас действительно нужен". 

"Теперь у наших воинов будет еще больше снарядов техники оружия и оборонительных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство террорист наносит.

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Укрепление нашей противовоздушной обороны - это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас", - добавил президент.

Предыстория: 

  • Соединенные Штаты обьявили, что выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley.

Темы: ЗеленскийСШАпрезиденторужие
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