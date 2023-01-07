Обстрел россиянами пожарной части Херсона: погиб спасатель

В результате обстрела пожарной части в Херсоне 6 января погиб спасатель, сообщает глава ОВА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Херсон армия РФ покрывала огнем 9 раз - под ударом вражеской армии были жилые кварталы города. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома на территорию и в здания, подразделения пожарно-спасательной части.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек - спасатель".

Детали: Вчера, 6 января, не было известно о количестве погибших.

Кроме Херсона, российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию области. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним: 6 января сообщалось, что российская артиллерия второй раз за два дня обстреляла пожарные части в Херсоне.