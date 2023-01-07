Под Бахмутом пограничники ликвидировали командира оккупантов и остановили атаку

Снайперы-пограничники остановили атаку россиян под Бахмутом и уничтожили вражеского командира.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Пограничники остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута.

Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Меткими выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика.

Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись наступать и убежали".