Под Бахмутом пограничники ликвидировали командира оккупантов и остановили атаку

Снайперы-пограничники остановили атаку россиян под Бахмутом и уничтожили вражеского командира.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Пограничники остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута.

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Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Меткими выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика.

Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись наступать и убежали".