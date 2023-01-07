Под Бахмутом пограничники ликвидировали командира оккупантов и остановили атаку
Суббота, 7 января 2023, 15:28
Снайперы-пограничники остановили атаку россиян под Бахмутом и уничтожили вражеского командира.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Пограничники остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута.
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Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Меткими выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика.
Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись наступать и убежали".