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"Перемирие" от россиян: авиаудар, РСЗО, танки, минометы и артиллерия – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 18:21
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска в течение суток совершили авиаудар и 7 обстрелов из РСЗО, а также обстреливают позиции украинских войск из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Несмотря на объявленный так называемый "режим прекращения огня", российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Наряду с этим, в течение суток, противник нанес авиаудар и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанском направлении захватчиками обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Волчанск и Огирцево Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневую активность врага зафиксировано возле 13 населенных пунктов. В частности, это - Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое и Вишневое на Харьковщине и Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражескому огневому воздействию подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 16 населенных пунктов.  Среди них - Временка в Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Зализнычное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это - Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.

На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населенном пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

А украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.

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Темы: Генштабвойна
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