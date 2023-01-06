Минобороны РФ заверяет, что прекратило огонь

Министерство обороны РФ утверждает, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно: "В соответствие с поручением президента РФ и указаниями министра обороны РФ в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине".

Детали: При этом ведомство обвинило Украину, что она стрелять продолжает.

Что предшествовало: В четверг 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

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При этом в 12:47 пятницы по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, поскольку в Беларуси взлетели истребители РФ.