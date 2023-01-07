На Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом
Суббота, 7 января 2023, 18:51
В день Рождества и так называемого "режима тишины", который якобы объявил президент РФ Владимир Путин, российские захватчики не прекращали попытки наступления на Бахмут Донецкой области, где снова понесли потери.
Источник: информация от воинов ГПСУ по передовой
Дословно: "Пограничники Луганского отряда ежедневно отбивают штурмовые действия захватчиков в Бахмуте.
Враг бросает большие силы, но здесь их ждет только смерть. Атаки не прекращаются и в Рождество. У противника 18-"200", еще больше 20-"300".
Детали: По данным источников УП, 7 января противник недосчитался 18 убитых и более 2 десятков раненых бойцов ПВК "Вагнер".