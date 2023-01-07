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На Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом

Валентина РоманенкоСуббота, 7 января 2023, 17:51
На Рождество пограничники положили почти 2 десятка вагнеровцев под Бахмутом
иллюстративное фото ГПСУ

В день Рождества и так называемого "режима тишины", который якобы объявил президент РФ Владимир Путин, российские захватчики не прекращали попытки наступления на Бахмут Донецкой области, где снова понесли потери.

Источник: информация от воинов ГПСУ по передовой

Дословно: "Пограничники Луганского отряда ежедневно отбивают штурмовые действия захватчиков в Бахмуте.

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Враг бросает большие силы, но здесь их ждет только смерть. Атаки не прекращаются и в Рождество. У противника 18-"200", еще больше 20-"300".

Детали: По данным источников УП, 7 января противник недосчитался 18 убитых и более 2 десятков раненых бойцов ПВК "Вагнер".

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Темы: БахмутПограничная служба
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