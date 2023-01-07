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Зеленский обещает следующие санкции против тех, кто оправдывает войну

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 20:20
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсирует следующие санкции в отношении лиц, которые оправдывают войну России против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан России и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список – будут следующие решения по санкциям против таких лиц.

Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира".

Детали: Президент также отметил, что 7 января мир в очередной раз смог убедиться, насколько лживы "любые слова любого уровня, звучащие из Москвы".

"Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям. В очередной раз подтвердилось: только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 119 российских публичных лиц, среди которых подавляющее большинство граждан России и трое - Украины.

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Темы: ЗеленскийсанкцииРосcиявойна
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