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Лубинец встретится с Москальковой в Турции, имеет амбициозные планы

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 20:35
Лубинец встретится с Москальковой в Турции, имеет амбициозные планы
Дмитрий Лубинец, фото из Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции через несколько дней.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Эта встреча будет происходить через несколько дней на территории Турции".

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Детали: Омбудсмен отметил, что основной вопрос, который будет подниматься на этой встрече - возвращение пленных.

Кроме того, украинская сторона хочет поднять вопрос возвращения Россией гражданских заложников, которых РФ "массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает домой".

Прямая речь: "Это амбициозные планы. Я не знаю, как себя будет вести российская сторона, с чем они приедут. Но предварительно мы получаем положительные сигналы того, что они готовы этот вопрос рассматривать.

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У нас наработаны множество вариантов, я о них публично не могу говорить. Мы не можем использовать термин "обмен" гражданских. Потому что мы можем это делать в отношении военнопленных на основании Женевских конвенций. Гражданских граждан РФ должна отпустить, согласно международному гуманитарному праву".

Что предшествовало: 2 января Лубинец сообщил, что планирует встречу с Москальковой по освобождению пленных, в том числе гражданских.

Темы: омбудсменРосcияпленные
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