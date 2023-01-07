Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лубинец встретится с Москальковой в Турции, имеет амбициозные планы

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 21:35
Дмитрий Лубинец, фото из Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции через несколько дней.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Эта встреча будет происходить через несколько дней на территории Турции".

Детали: Омбудсмен отметил, что основной вопрос, который будет подниматься на этой встрече - возвращение пленных.

Кроме того, украинская сторона хочет поднять вопрос возвращения Россией гражданских заложников, которых РФ "массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает домой".

Прямая речь: "Это амбициозные планы. Я не знаю, как себя будет вести российская сторона, с чем они приедут. Но предварительно мы получаем положительные сигналы того, что они готовы этот вопрос рассматривать.

У нас наработаны множество вариантов, я о них публично не могу говорить. Мы не можем использовать термин "обмен" гражданских. Потому что мы можем это делать в отношении военнопленных на основании Женевских конвенций. Гражданских граждан РФ должна отпустить, согласно международному гуманитарному праву".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 2 января Лубинец сообщил, что планирует встречу с Москальковой по освобождению пленных, в том числе гражданских.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: омбудсменРосcияпленные
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре и о визите Сырского

В Киеве ограничения электричества в пределах графиков

Шмыгаль: Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле

Из-за морозов увеличивается уровень потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения

Россияне обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами - ОГА

фотоРоссияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек

Все новости...
омбудсмен
Омбудсмен раскритиковал нейтральную позицию ООН по Оленевке: Никаких анализов действий РФ
Омбудсмен встретится с Москальковой, чтобы обсудить освобождение пленных гражданских
Действия родных защитников, которые не выходят на связь: омбудсмен дал рекомендации
Последние новости
21:40
Россияне пытались использовать детей в военных целях через мобильную игру – Резников
21:08
Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре и о визите Сырского
20:52
В Киеве ограничения электричества в пределах графиков
20:18
В декабре из Эстонии выехало больше украинцев, чем въехало
20:02
Иностранные журналисты опровергли выдумки РФ о сотнях погибших военных в Краматорске
19:41
Румыния планирует предоставить украинцам-беженцам бесплатный проезд на первые 5 дней
19:19
Россия и Беларусь проведут совместное авиационное учение
19:06
В Латвии думают изменить закон о репатриации из-за повышенного интереса граждан России
18:58
Под Бахмутом пограничники атаковали опорный пункт и отбросили врага
18:38
Ученые обнаружили организм, который может питаться только вирусами
Все новости...