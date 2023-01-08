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В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 8 января 2023, 00:24
фото: Минобороны Беларуси

В ночь на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими военными в составе около 700-800 человек.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: В сообщении отмечается, что "через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал спецэшелон с 15-ю пассажирскими вагонами".

В Беларуси он прибыл на железнодорожную станцию Витебск, в вагонах находился личный состав ВС РФ в количестве около 700-800 человек.

 

Этот эшелон точно повторил маршрут предыдущего, который, как выяснилось после уточнения данных, также прибыл в Витебск ночью 6 января и привез около 700-800 человек.

Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено не менее 1400-1600 военных РФ.

"Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", - отмечает Беларускі Гаюн.

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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