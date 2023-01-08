Мелитополь: взрывы продолжались несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш - мэр

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров уточнил, что взрывы ночью раздавались на оккупированном россиянами заводе Гидромаш.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу.

Грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром".

Предыстория: Ночью на 8 января Федоров сообщил о серии взрывов в городе.