Мелитополь: взрывы продолжались несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш - мэр
Воскресенье, 8 января 2023, 09:59
Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров уточнил, что взрывы ночью раздавались на оккупированном россиянами заводе Гидромаш.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу.
Грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром".
Предыстория: Ночью на 8 января Федоров сообщил о серии взрывов в городе.