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Иностранные журналисты опровергли выдумки РФ о сотнях погибших военных в Краматорске

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 19:02
Иностранные журналисты опровергли выдумки РФ о сотнях погибших военных в Краматорске
воронка возле здания общежития в Краматорске, фото из Twitter Antti Kuronen

Иностранные журналисты не нашли подтверждений заявления Минобороны РФ о поражении украинских военных в Краматорске в ночь на 8 января, которое ранее также опровергли ВСУ.

Источник: британское агентство Reuters, журналист финского издания Yle Антти Куронен и итальянского La Repubblica Даниэле Ренери в Twitter

Детали: Репортеры Reuters посетили два общежития колледжа, в которых, по утверждению российского Министерства обороны, проживали украинские военнослужащие во время ночного удара. Оба общежития не были непосредственно поражены ракетами и не получили серьезных повреждений. Не было также признаков того, что там проживали военнослужащие, а также никаких признаков тел или следов крови.

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Здание, названное министерством обороны России общежитием № 28, было полностью неповрежденным. Воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него.

Свидетель рассказал Reuters, что российский ракетный удар по Краматорску нанес ущерб, но не разрушил здания, и не было очевидных признаков жертв.

Финский журналист Yle Антти Куронен с места событий также не подтверждает российскую версию.

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"Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не опечатано. Сегодня утром местные жители также не видели здесь ни одной кареты скорой помощи. Я слышал взрывы вчера вечером, когда эта цель также была поражена. Большая воронка (возможно С-300) перед школой. Прямого попадания не было. Сегодня утром на место выезжали военные, которые сообщили, что школа пустая", - написал он.

По данным журналиста, еще одна ракета упала напротив старых гаражей.

"Должен сказать, что на данном этапе я больше доверяю собственным наблюдениям и заявлениям украинской стороны, чем заявлениям российского Министерства обороны о более 600 погибших украинских военнослужащих", - подытожил он.

Итальянский журналист La Repubblica Даниэле Ренери также проверил места в Краматорске, по которым якобы ударили россияне.

"Я проверяю первое место, общежитие 28: ракета не попала в цель, сделала большую дыру в мягкой земле и не задела здания вокруг... Проверка второго места, общежитие 47: российская ракета снова не попала в цель. Перед зданием большая воронка, на месте пусто", - написал он.

Что предшествовало: Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление российского Минобороны о том, что ракетный удар по Краматорску в ночь на 8 января якобы был местью за удар Сил обороны по Макеевке в новогоднюю ночь.

Россияне утверждали, что в общежитии №28 находились якобы более 700 украинских военных и в общежитии №47 - более 600. В результате "массированного ракетного удара" по этим объектам якобы было убито более 600 украинских военнослужащих.

Темы: КраматорскСМИРосcияпропаганда
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