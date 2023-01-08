Иностранные журналисты опровергли выдумки РФ о сотнях погибших военных в Краматорске

Иностранные журналисты не нашли подтверждений заявления Минобороны РФ о поражении украинских военных в Краматорске в ночь на 8 января, которое ранее также опровергли ВСУ.

Источник: британское агентство Reuters, журналист финского издания Yle Антти Куронен и итальянского La Repubblica Даниэле Ренери в Twitter

Детали: Репортеры Reuters посетили два общежития колледжа, в которых, по утверждению российского Министерства обороны, проживали украинские военнослужащие во время ночного удара. Оба общежития не были непосредственно поражены ракетами и не получили серьезных повреждений. Не было также признаков того, что там проживали военнослужащие, а также никаких признаков тел или следов крови.

Здание, названное министерством обороны России общежитием № 28, было полностью неповрежденным. Воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него.

Свидетель рассказал Reuters, что российский ракетный удар по Краматорску нанес ущерб, но не разрушил здания, и не было очевидных признаков жертв.

Финский журналист Yle Антти Куронен с места событий также не подтверждает российскую версию.

Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6 ВИДЕО ДНЯ January 8, 2023

"Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не опечатано. Сегодня утром местные жители также не видели здесь ни одной кареты скорой помощи. Я слышал взрывы вчера вечером, когда эта цель также была поражена. Большая воронка (возможно С-300) перед школой. Прямого попадания не было. Сегодня утром на место выезжали военные, которые сообщили, что школа пустая", - написал он.

По данным журналиста, еще одна ракета упала напротив старых гаражей.

"Должен сказать, что на данном этапе я больше доверяю собственным наблюдениям и заявлениям украинской стороны, чем заявлениям российского Министерства обороны о более 600 погибших украинских военнослужащих", - подытожил он.

Итальянский журналист La Repubblica Даниэле Ренери также проверил места в Краматорске, по которым якобы ударили россияне.

Italian journalist in Kramatorsk here. Russia allegedly killed 600 Ukrainian soldiers “in dormitories 28 and 47”. I’m checking the first place, dormitory 28: the missile missed the target, made a big hole in the soft terrain and didn’t touch the buildings around /1 pic.twitter.com/um9Oh0CzlA — Daniele Raineri (@DanieleRaineri) January 8, 2023

"Я проверяю первое место, общежитие 28: ракета не попала в цель, сделала большую дыру в мягкой земле и не задела здания вокруг... Проверка второго места, общежитие 47: российская ракета снова не попала в цель. Перед зданием большая воронка, на месте пусто", - написал он.

Что предшествовало: Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление российского Минобороны о том, что ракетный удар по Краматорску в ночь на 8 января якобы был местью за удар Сил обороны по Макеевке в новогоднюю ночь.

Россияне утверждали, что в общежитии №28 находились якобы более 700 украинских военных и в общежитии №47 - более 600. В результате "массированного ракетного удара" по этим объектам якобы было убито более 600 украинских военнослужащих.