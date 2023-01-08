В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление российского Минобороны о том, что ракетный удар по Краматорску в ночь на 8 января якобы был местью за удар Сил обороны по Макеевке в новогоднюю ночь.

Источник: Череватый в комментарии Суспільному, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: В воскресенье Министерство обороны РФ назвало ракетный удар по Краматорску ночью 8 января "операцией возмездия" за удар по месту дислокации российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь.

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"В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) командованием объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия. В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске", - заявили в Минобороны России.

Там утверждают, что в общежитии №28 находились якобы более 700 украинских военных и в общежитии №47 – более 600. В результате "массированного ракетного удара" по этим объектам якобы было убито более 600 украинских военнослужащих.

Вместе с тем, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что заявление Минобороны РФ не соответствует действительности, потому что у российских войск нет возможности наносить высокоточные удары.

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Прямая речь Череватого: "Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS.

Это – информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет".

Что предшествовало: Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что российские оккупанты в ночь на 8 января обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области, повреждены многие здания, жертв среди населения нет.

В новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли 400 и ранены 300 оккупантов.