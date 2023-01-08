В Киеве ограничения электричества в пределах графиков

В Киеве в воскресенье ограничения электричества происходят в пределах графиков.

Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Дословно: "Сегодня очень коротко. Существенных изменений нет. Что очень и очень хорошо.

Ночью были без отключений по столице. Утром начали вводить ограничения.

Ограничения были в пределах графиков. Даже в некоторые часы днем меньше графика шли".

Что предшествовало: 6 января Коваленко сообщал, что в Киеве 7-8 января будут отключать электроэнергию, скорее всего, четко по графику.