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У Байдена отреагировали на бразильские протесты

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 00:58
У Байдена отреагировали на бразильские протесты
фото: Getty Images

В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии.

Источник: советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, госсекретарь США Энтони Блинкен

Прямая речь Салливана: "Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии.

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Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии является непоколебимой. Демократию Бразилии не поколеблет насилие".

Прямая речь Блинкена: "Мы осуждаем сегодняшние нападения... Применение насилия в нападениях на демократические институты всегда неприемлемо...

Мы присоединяемся к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в призывах немедленно прекратить эти действия".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Темы: СШАБразилия
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