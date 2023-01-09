У Байдена отреагировали на бразильские протесты
В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии.
Источник: советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, госсекретарь США Энтони Блинкен
Прямая речь Салливана: "Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии.
Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии является непоколебимой. Демократию Бразилии не поколеблет насилие".
Прямая речь Блинкена: "Мы осуждаем сегодняшние нападения... Применение насилия в нападениях на демократические институты всегда неприемлемо...
Мы присоединяемся к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в призывах немедленно прекратить эти действия".
Что предшествовало: В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.