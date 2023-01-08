Бразилия: сторонники Болсонару штурмовали Конгресс и президентский дворец

В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Источник: Reuters

Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t — L'important (@Limportant_fr) January 8, 2023

WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 8, 2023

Детали: 30 октября Болсонару проиграл президентские выборы левому кандидату Луису Инасио Лули да Силве. Тот был инаугурирован только 1 января.

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Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что электронная система голосования в Бразилии была подвержена мошенничеству, что породило насильственное движение несогласных с результатами выборов, пишет агентство.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, ломая мебель. По оценкам местных СМИ, в протестах участвовали около 3 000 человек.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

Лула был далеко от столицы, находясь с официальной поездкой в штате Сан-Паулу. Болсонару, который почти не выступал на публике после проигрыша на выборах, уехал из Бразилии во Флориду за 48 часов до окончания своего мандата и отсутствовал на инаугурации Лулы.

Bolsonaro supporters invade Brazil presidential palace, Congress, Supreme Court https://t.co/U9j75c4FQI pic.twitter.com/qBXhsQhXZM — Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) January 8, 2023

Рабочая партия Лулы обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой отдать приказ силам общественной безопасности действовать для сдерживания демонстрантов.

Губернатор Бразилиа Ибанейс Роша сообщил Reuters, что все силы безопасности были развернуты для противостояния беспорядкам.

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