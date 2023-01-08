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Бразилия: сторонники Болсонару штурмовали Конгресс и президентский дворец

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 22:05
Бразилия: сторонники Болсонару штурмовали Конгресс и президентский дворец
сторонники Болсонару штурмуют здание Конгресса Бразилии, скриншот видео

В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Источник: Reuters

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Детали: 30 октября Болсонару проиграл президентские выборы левому кандидату Луису Инасио Лули да Силве. Тот был инаугурирован только 1 января.

Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что электронная система голосования в Бразилии была подвержена мошенничеству, что породило насильственное движение несогласных с результатами выборов, пишет агентство.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, ломая мебель. По оценкам местных СМИ, в протестах участвовали около 3 000 человек.

Лула был далеко от столицы, находясь с официальной поездкой в штате Сан-Паулу. Болсонару, который почти не выступал на публике после проигрыша на выборах, уехал из Бразилии во Флориду за 48 часов до окончания своего мандата и отсутствовал на инаугурации Лулы.

Рабочая партия Лулы обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой отдать приказ силам общественной безопасности действовать для сдерживания демонстрантов.

Губернатор Бразилиа Ибанейс Роша сообщил Reuters, что все силы безопасности были развернуты для противостояния беспорядкам.

Предыстория:

  • Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.
  • Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.
  • Избирательный штаб новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подал в суд на экс-президента Жаира Болсонару, его визави и двух его сыновей за злоупотребление властью и нападки на избирательную систему Бразилии.

Темы: Бразилия
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