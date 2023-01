Бразилия: сторонники Болсонару штурмовали Конгресс и президентский дворец

В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Источник: Reuters

Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t

WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh

Детали: 30 октября Болсонару проиграл президентские выборы левому кандидату Луису Инасио Лули да Силве. Тот был инаугурирован только 1 января.

Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что электронная система голосования в Бразилии была подвержена мошенничеству, что породило насильственное движение несогласных с результатами выборов, пишет агентство.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, ломая мебель. По оценкам местных СМИ, в протестах участвовали около 3 000 человек.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE