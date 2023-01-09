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В Беларуси еще одному "рельсовому партизану" дали 13 лет колонии с конфискацией

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 10:40
Фото иллюстративное tut.by

Минский областной суд Беларуси приговорил 40-летнего "рельсового партизана" из Минского района к 13 годам колонии особого режима с конфискацией имущества.

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Мужчину обвинили в том, что в ночь с 24 на 25 марта 2022 года на перегоне Новосады-Борисов около деревни Стайки Борисовского района он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки.

Его действия привели к задержке 22 грузовых и 17 пассажирских поездов.

Мужчину обвинили по статьям: терроризм, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное повреждение средств сигнализации и другого транспортного оборудования, а также публичное оскорбление Лукашенко.

Предыстория: 

  • Ранее трех белорусов, которые в первые дни российского вторжения пытались помешать перевозке военной техники в сторону Украины, приговорили к тюремным заключениям на сроки от 21 до 23 лет.

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Темы: Беларусьпартизанысуджелезная дорога
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