В Беларуси еще одному "рельсовому партизану" дали 13 лет колонии с конфискацией

Минский областной суд Беларуси приговорил 40-летнего "рельсового партизана" из Минского района к 13 годам колонии особого режима с конфискацией имущества.

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Мужчину обвинили в том, что в ночь с 24 на 25 марта 2022 года на перегоне Новосады-Борисов около деревни Стайки Борисовского района он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки.



Его действия привели к задержке 22 грузовых и 17 пассажирских поездов.

Мужчину обвинили по статьям: терроризм, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное повреждение средств сигнализации и другого транспортного оборудования, а также публичное оскорбление Лукашенко.

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