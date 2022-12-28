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В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 00:33
В Беларуси трех рельсовых партизан приговорили к более чем 20 годам заключения
"Рельсовые партизаны", фото правозащитного центра "Весна"

Трех белорусов, которые в первые дни российского вторжения пытались помешать перевозке военной техники в сторону Украины, приговорили к тюремным заключениям на сроки от 21 до 23 лет.

Источник: правозащитный проект "Гомельская весна"

Детали: По версии Следственного комитета Беларуси, Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун 28 февраля, на пятый день войны, подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь – Останковичи на железной дороге, ведущей в Украину. В результате их действий светофоры и стрелки на этом участке дороги были на некоторое время выведены из строя.

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Суд в белорусском городе Гомель признал "рельсовых партизан" виновными по статьям "терроризм", "государственная измена", "умышленная порча путей сообщения" и "участие в экстремистском формировании".

Молчанову суд назначил 21 год лишения свободы, Равичу – 22 года, Дикуну – 23 года. Также их оштрафовали на 4,8 тыс. белорусских рублей каждого и конфисковали найденное во время обысков имущество.

Что этому предшествовало: В конце июня Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении следствия в отношении Молчанова, Равича и Дикуна. Тогда в СК заявляли, что мужчинам может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни.

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Темы: партизаныБеларусь
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