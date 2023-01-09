Враг предпринял попытку штурма Соледара, но понес потери и отступил – Сырский

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что заявления российской пропаганды о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности.

Источник: Сырский, которого цитирует 9 января Military Media Center

Прямая речь: "Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев.

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Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре".

Что предшествовало: В вечернем обращении 8 января президент Владимир Зеленский сообщил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил украинские позиции возле Бахмута и Соледара Донецкой области, и что туда перебросят дополнительные подразделения.