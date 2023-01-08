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Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре и о визите Сырского

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 21:08
скриншот deepstatemap

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил украинские позиции возле Бахмута и Соледара Донецкой области, туда перебросят дополнительные подразделения.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару.

Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, которые необходимы для укрепления нашей обороны. В частности, переброску дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам".

Детали: Зеленский отметил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений, продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях.

"Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают там постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело... Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что "все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом".

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Что предшествовало: 7 января спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Соледар не находится под контролем российских войск, там происходят тяжелые бои, но Вооруженные силы отбивают атаки оккупантов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

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Темы: ЗеленскийБахмутВооруженные силывойна
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