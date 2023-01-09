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В Кремле заявили, что не пытаются договорится с Европой относительно мирного договора с Киевом

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 12:35
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заместитель главы путинской администрации Дмитрий Козак не контактирует с европейскими политиками, чтобы склонить их к подписанию каких-то мирных соглашений относительно войны с Украиной.

Источник: российское пропагандистское издание РБК

Прямая речь Пескова: "Нет, никто об этом не говорит, это очередная утка. Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией".

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Темы: РосcияПутинпереговорывойна
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