РФ готовится к обострению в феврале, а Козак встречается с европейцами и просит о "Минске-3" – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовится к обострению ситуации в феврале, а замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак проводит встречи с европейцами и склоняет к подписанию якобы мирных соглашений а-ля "Минск-3".

Источник: Данилов в эфире телемарафона "Суспільного"

Прямая речь: "Февраль для них будет решающий. Потому что даты для них (важные - ред.), годовщина и тому подобное. Они готовятся к обострению.

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Сейчас человек по фамилии Козак (заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак - ред.) активизировался. Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля "Минск-3".

Конечно, мы на это не пойдем. Много есть маркеров, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос.

Во второй половине февраля Мюнхенская конференция по безопасности будет происходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке. Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Много маркеров, которые указывают, что в феврале может быть определенное обострение".

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Детали: Данилов считает, что мобилизация в России будет с большой вероятностью, но РФ "это не поможет, хотя для Украины это и будет определенный вызов".

По его словам, Украина готовится к любому развитию событий.

В частности, 2-3 раза в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Также он прокомментировал слова главы разведки об украинском "наступлении весной".

Прямая речь: "Мы осуществляем наступление ежедневно. Наступления бывают разные. И что имел в виду Кирилл Буданов (сказал о большом наступлении весной - ред.), он как разведчик дал интригу.

Где это будет наступление, в какой точке мира оно будет начинаться, давайте увидим. Это будет обязательно. Это будет интересно. Наш враг не будет ожидать.

Они рассматривают карту нашей страны как для наступления на этих террористов. Мы этих крыс будем гонять по всей планете, они нигде от нас не спрячутся".

Данилов уверен, что Украина будет иметь мощное оружие: "Рано или поздно у нас будут мощные танки, совсем другие самолеты - и это будет уже в ближайшее время".