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В Беларусь из России прибыл еще один эшелон с техникой и солдатами – СМИ

Евгений КизиловПонедельник, 9 января 2023, 17:43
Фото Минобороны РБ

8 января из Воронежской области РФ в беларусский город Барановичи прибыл эшелон с военной техникой и личным составом вооруженных сил России.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек.

 

По данным "Гаюна", среди техники были замечены: не меньше 8 грузовиков КамАЗ, 6 тягачей МТ-ЛБ и 2 артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен 4 января с железнодорожной станции "Зайцевка" в Воронежской области. Эта станция находится в приграничной зоне с оккупированной частью Луганской области.

Что предшествовало: В ночь на 7 января в Беларусь также перебросили эшелон с российскими военными в составе около 700-800 человек.

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Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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