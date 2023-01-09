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Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 17:13
Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны
СКРИНШОТ С КАРТЫ DEEP STATE

После неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг переформатировался, сменил тактику и начал новый мощный штурм.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм.

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Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.

Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов".

Детали: Маляр уверяет, что украинские защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. По ее словам, прямо в эти минуты продолжаются жестокие бои.

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Что предшествовало: Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 9 января сообщил, что заявления российской пропаганды о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности. По его словам, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил.

Возле городов Донетчины Соледар и Бахмут сейчас идут самые ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Темы: Донецкая областьвойнаМинобороны
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