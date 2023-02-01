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ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева: многомиллионные схемы

"Украинская правда"Среда, 1 февраля 2023, 11:33
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева: многомиллионные схемы
иллюстративное фото ГБР

Государственное бюро расследований 1 февраля проводит обыски у руководства столичной налоговой.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, пресс-служба ГБР

Детали: Следственные действия в частности проходят у и.о. главы налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве

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По информации источников УП в правоохранительных органах, следователи Бюро расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в т.ч. путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.

Обновлено: В ГБР позже сообщили, что разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках.

По данным следствия, злоупотребляя властью и служебным положением, исполняющая обязанности начальника столичной налоговой она за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий.

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В частности, Датий является председателем Комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.

Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия, отмечают в Бюро.

Кроме того, по оперативным данным она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах.

По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в г. Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую принимают в них участие за систематическое получение оплаты своих "услуг", отметили в ГБР.

Указано, что также оперативники ГБР исследуют образ жизни и. о. начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов.

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Темы: обыскиГБРКиев
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