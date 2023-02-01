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Соболиная шуба, миллион долларов и Breguet: во время обыска у чиновницы налоговой нашли список желаний

Алена Мазуренко, Михаил ТкачСреда, 1 февраля 2023, 12:22
Датий в платье Dolce&Gabbana и с дорогими часами на руке

Государственное бюро расследований во время обыска у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий обнаружили список желаний, среди которых заработать миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet.

Источник: информированные собеседники УП, ГБР

Детали: 1 февраля сотрудники ГБР проводят обыск у руководства столичной налоговой.

В частности, у и.о. председателя налоговой службы Киева Оксаны Датий.

Во время обыска у женщины обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году.

Так, в 2018 Датий мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от любимого на день рождения - часах Breguet.

 

А в 2021 году чиновница напророчила себе должность и.о. главы налоговой службы столицы, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и на Мальдивах и заработать 1 миллион долларов. 

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В Бюро отметили, что уровень жизни чиновницы не соответствует уровню ее официальных доходов: Датий имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом под Киевом стоимостью примерно 200 тысяч долларов, две машины стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

Один из автомобилей, которым пользуется Датий
Один из автомобилей, которым пользуется Датий
ФОТО УП

При этом одно из авто чиновницы стоимостью примерно 100 тысяч долларов записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тыс. долларов.

Также чиновница пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

 
коллекция дорогих часов. В частности, Rolex, Chanel, Cartier

ГБР сообщает, что общая сумма установленных необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 млн долларов.

В рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлекшее тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки.

Во время обыска уже найдено 158 тысяч долларов, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.

В 2021-м Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала и.о. начальника ГНС столицы.

 
 

ГБР сообщает, что Датий реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представление недостоверных сведений о доходах.

По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую принимают в них участие за систематическое получение оплаты своих "услуг".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил обыски в налоговой и анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни.

Темы: Налоговая службаКиевобыскиГБР
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